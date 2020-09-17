В Государственную Думу был внесён проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы “Одно окно” в сфере внешнеторговой деятельности», обсуждение которого прошло на заседании кабинета министров 10 сентября.

Создание системы «Одно окно» на базе цифровой платформы Российского экспортного центра предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Система призвана упростить взаимодействие экспортёров с государственными институтами на всех этапах внешнеэкономической деятельности.

Оператором системы выступит РЭЦ, который будет представлять интересы бизнеса перед государством. На базе платформы РЭЦ будут созданы цифровые профили экспортно-ориентированных компаний, где будут собраны все необходимые функции и услуги, доступные в любой момент. Посредством перевода административных процессов в онлайн-формат будет возможно сделать выход российских компаний на внешние рынки более удобным и оперативным.