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Правительство внесло в Госдуму законопроект об информационной системе "Одно окно"

Правительство внесло в Госдуму законопроект об информационной системе Одно окно

17 сентября 2020, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЭКСПОРТ

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В Государственную Думу был внесён проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы “Одно окно” в сфере внешнеторговой деятельности», обсуждение которого прошло на заседании кабинета министров 10 сентября.

Создание системы «Одно окно» на базе цифровой платформы Российского экспортного центра предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Система призвана упростить взаимодействие экспортёров с государственными институтами на всех этапах внешнеэкономической деятельности.

Оператором системы выступит РЭЦ, который будет представлять интересы бизнеса перед государством. На базе платформы РЭЦ будут созданы цифровые профили экспортно-ориентированных компаний, где будут собраны все необходимые функции и услуги, доступные в любой момент. Посредством перевода административных процессов в онлайн-формат будет возможно сделать выход российских компаний на внешние рынки более удобным и оперативным.

«Сегодня меры поддержки экспорта распределены между большим количеством участников: региональными, федеральными органами власти и институтами развития. Везде есть особенности регулирования, с которыми сейчас экспортер вынужден разбираться самостоятельно, что существенно замедляет процесс выхода на международные рынки. Поэтому мы хотим принципиально изменить бизнес-процессы данной системы и снять существующие барьеры. Дебюрократизация и клиентоориентированность - ключевые принципы нашей работы. Кардинальным решением этой проблемы является глобальная цифровизация наших коммуникаций с бизнесом. Это станет возможным после запуска системы «Одно окно», к сервисам которого экспортер сможет обратиться на всем жизненном цикле экспортного пути», - подчеркнула Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

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