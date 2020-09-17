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Прорыв инноваций. Ученые из РФ нашли способ в 9 раз удешевить 3D-печать

Прорыв инноваций. Ученые из РФ нашли способ в 9 раз удешевить 3D-печать

17 сентября 2020, 16:50
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА

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Студент Самарского университета создал технологию, которая сделала 3D-печать металлом в девять раз дешевле, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Самарского университета.

По данным университета, в разработке используется технология плавки металла методом индукционного нагрева, благодаря чему затраты на печать могут снизиться в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.

"Магистрант Самарского университета имени Королева Сергей Репин разработал технологию, которая позволит создавать эффективные и дешевые в использовании 3D-принтеры, печатающие металлом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прототип печатающей головки и экспериментальный стенд принтера уже готовы, они проходят испытания по печати алюминием и его сплавами. В перспективе планируется испытать печать другими металлами.

Принтер представляет собой модульную конструкцию, его вес составляет 300 килограммов, а точность печати – 0,2-0,5 миллиметра.

Ранее радио Sputnik сообщило, что маску со сменными картриджами разработали в Сочи.

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