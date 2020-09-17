Компания Risen Energy Co., Ltd,, являющаяся одним из ведущих производителей высокоэффективных фотоэлектрических элементов класса Tier 1 для солнечной энергетики, только что объявила о заключении структурированного контракта на поставку модулей общей фотоэлектрической мощностью 140 МВт с компанией UPC-AC Energy Solar Asia Limited (UPC-AC Energy SA).

Эта многосторонняя сделка, учитывающая различные требования заинтересованных сторон, предусматривает поставку хорошо зарекомендовавших себя модулей Mono PERC производства компании Risen в конце текущего – начале 2021 года.

UPC-AC Energy SA — совместное предприятие компаний UPC Renewables и AC Energy, успешное сотрудничество которых дает им право претендовать на рекламный шлейф “следите за новостями”. Это совместное предприятие готовит к реализации ряд проектов в сфере солнечной энергетики суммарной мощностью более 1 ГВт по всему Азиатско-тихоокеанскому региону, где в настоящее время активно стремится захватить для себя “место под солнцем”.

Глава компании UPC-AC Energy SA Пренаб Кумар Сармах (Pranab Kumar Sarmah) сообщил следующие подробности: “Наше совместное предприятие ориентировано на достижение наилучших возможных результатов для всех заинтересованных сторон, участвующих в реализации наших проектов: от каждого подразделения в двух наших компаниях (технического, коммерческого и юридического) до соответствующих подразделений выбранной нами организации, занимающейся оформлением энергетических паспортов (EPC) — с последующим заключением контрактов с нашими поставщиками. Я рад сообщить, что компания Risen внимательно выслушала наши всевозможные и весьма многообразные требования и адекватно отреагировала на них, предоставив нам реалистичное и экономически выгодное решение, учитывающее наши индивидуальные особенности и удовлетворяющее наши непростые потребности”.

“Путь к реализации был напряженным, — подтверждает г-н Быпина Вирраджу Чодари (Bypina Veerraju Chaudary), директор по сбыту и маркетингу компании Risen. — Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть не просто поставщиком первоклассной продукции. Мы в полной мере осознаем трудности, связанные с проектированием и размещением по-настоящему экономичных солнечных фотоэлектрических установок, где требуется представление и защита интересов всех сторон, и рады возможности в очередной раз продемонстрировать присущую нам способность удовлетворять все имеющиеся потребности в рамках данного контракта. Мы рассчитываем на свое участие в дальнейшем расширении деятельности компании UPC-AC Energy SA в будущем путем заключения новых нестандартных соглашений с целью обеспечения более ощутимых конечных результатов”.

Получение дополнительных выгод от любого соглашения может оказываться проблематичным всякий раз, когда каждый из нескольких участников имеет свои собственные критерии, но в нынешних условиях высокой конкуренции в сфере солнечной энергетики все текущие достижения работают на обеспечение непрерывного успеха и крайне важны для тех сторон, которые твердо намерены ускорить свое развитие за счет взаимовыгодного финансового положения. Благодаря слаженной работе всех сторон в одном направлении вытекающая из нее координированность действий приносит “решительный” успех в том смысле, что вышеупомянутое “следите за новостями” несомненно получит еще более выдающееся информационное наполнение.