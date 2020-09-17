Росатом начинает формирование кадрового резерва для проекта по созданию отечественного квантового компьютера, и площадка Международной школы по квантовым вычислениям в «Сириусе» станет ключевым звеном создаваемой системы отбора «цифровых» талантов. Такое заявление сделала 15 сентября 2020 года директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева в ходе выступления перед слушателями школы, которая начала свою работу в Сочи в рамках сотрудничества Росатома, Российского квантового центра, Научно-технологического университета «Сириус» и МФТИ.

Проект по созданию к 2024 году 100-кубитного отечественного квантового компьютера реализуется Росатомом в рамках соглашения с Правительством России, а начавшая свою работу Международная квантовая школа стала первым образовательным мероприятием, организованным после утверждения дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Росатом выступает не только исполнителем «дорожной карты», но и координатором усилий российских и зарубежных специалистов в квантовой сфере. Человеческий капитал является главным ресурсом достижения амбициозной цели по созданию российского квантового компьютера, в связи с чем запланирована большая работа по консолидации исследовательских кадров – как опытных ученых, так и молодых начинающих энтузиастов. Росатом выступает координатором работы, к которой уже сейчас привлечено большое число научных коллективов из российских университетов. Также планируется активное взаимодействие с технологическими, индустриальными и финансовыми партнерами и ожидается появления перспективных стартапов.

Слушателям Международной квантовой школы рассказали, что утверждение дорожной карты развития квантовых вычислений совпало с началом серии торжественных мероприятий, посвященных 75-летию атомной промышленности, которые проводятся, начиная с августа. Екатерина Солнцева назвала символичной такую «эстафету» технологических вызовов: «Квантовые технологии – не просто эволюция в сфере вычислений, а главный ожидаемый мировой прорыв в области цифровизации, столь же значимый, каким был в середине сороковых годов прошлого века отечественный атомный проект. Развитие ядерных технологий обеспечило нашей стране стратегический рывок и позиции одного из глобальных лидеров в атомной сфере, а сегодня перед Россией стоит не менее амбициозная задача – выйти на ведущие позиции в квантовой области».

Для справки:

14 сентября 2020 года Госкорпорация «Росатом», Российский квантовый центр и Научно-технологический университет «Сириус» при поддержке МФТИ запустили I Международную школу по квантовым вычислениям. Она стала первым образовательным мероприятием, организованным после утверждения Правительством Российской Федерации «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Слушателями школы, которая продолжит свою работу до 21 сентября, стали свыше 70 студентов и аспирантов вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска и Новосибирска, зарекомендовавших себя в научной деятельности и проявивших способности в квантовых технологиях, физике и инженерии. Отбор участников был проведен на конкурсной основе в результате анализа 178 заявок молодых ученых из шести регионов России. Перед студентами выступят авторитетные спикеры и научные сотрудники ведущих учебных заведений: Оксфордского и Гарвардского университетов (Великобритания), Института Нильса Бора, МФТИ, ФИАН и МГУ. В программный комитет мероприятия вошли руководитель проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по квантовым вычислениям Руслан Юнусов, научный директор Российского квантового центра Георгий Шляпников и другие.