Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям детского сада в деревне Беляницы Ивановской области.

Заявка на технологическое присоединение поступила от администрации Ивановского района. Учреждению предоставлено 135 кВт мощности. Электроснабжение объекта осуществляется от подстанции «Ново-Талицы», кроме того энергетиками предусмотрена резервная схема питания детского сада от ПС «Залесье». Обе подстанции находятся в зоне ответственности Ивановского РЭС Ивэнерго.

Для обеспечения технологического присоединения к электросетям важного социального объекта построено две воздушные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 90 метров и две ВЛ 0,4 кВ протяженностью 80 метров с применением самонесущего изолированного провода. Также была установлена новая комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.

«Новое современное детское учреждение - очень нужный объект для жителей области. Его открытие позволит снять потребность в местах в детские сады. Обеспечение надежного электроснабжения социально-значимых объектов - одна из приоритетных задач Ивэнерго. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям постоянно совершенствуется, все взятые на себя обязательства наши специалисты выполняют качественно и в максимально сжатые сроки», - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Владислав Острик.