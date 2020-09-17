"Россети Урал" (ОАО "МРСК Урала") приступили к подготовке электросетевого комплекса Екатеринбурга к Всемирным студенческим играм-2023 (Универсиаде), сообщает пресс-служба компании.

"Россети Урал" планируют направить порядка 1,5 млрд рублей собственных инвестиций на модернизацию электросетевого комплекса с применением цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Соревнования в Екатеринбурге пройдут по 18 видам спорта. Для этого будет задействовано 42 новых и уже существующих спортивных и инфраструктурных объекта.

Крупнейшим проектом станет новая деревня Универсиады (жилой фонд - 230 тыс. кв. м) в микрорайоне Новокольцовский, где разместятся спортсмены, тренеры, члены национальных федераций и олимпийских комитетов.

Для обеспечения объектов деревни электроснабжением компания "Россети Урал" построит более 50 км линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ; выполнит реконструкцию подстанции 35 кВ "Кольцово" с организацией нового центра питания - подстанции 110 кВ "Новокольцовская" в Екатеринбурге и обеспечит технологическое присоединение объектов деревни Универсиады суммарной мощностью более 30 МВт. Кроме этого за период подготовки энергетики проведут работы на 700 электросетевых объектах в Екатеринбурге и его пригородах для надежного электроснабжения спортивного мероприятия.

Кроме того группа "Россети" создаст в Екатеринбурге высокофункциональный центр управления электроснабжением Всемирных летних студенческих игр-2023.

Как сообщалось, летом 2019 года Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о решении провести XXXII Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Состязания пройдут с 8 по 19 августа. В городе ожидают более 200 тыс. болельщиков и порядка 12 тыс. представителей официальных делегаций из более чем 80 стран.

ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая управление распределительными сетевыми комплексами Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.