РусГидро провело встречу с инвесторами и аналитиками

Компания в online-режиме провела встречу с представителями инвестиционного сообщества в рамках конференции «День электроэнергетики», организованной инвестиционной компанией АТОН.

В ходе встречи были отмечены сильные финансовые результаты Группы РусГидро в первом полугодии 2020 года, рост показателя EBITDA, в том числе по сегменту «Энергокомпании Дальнего Востока», устойчивость бизнес-модели компании.

Отвечая на вопросы представителей инвестсообщества о перспективах РусГидро, первый заместитель генерального директора, член Правления ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков подчеркнул, что РусГидро нацелено на увеличение дивидендных выплат акционерам, их объем в ближайшие годы вырастет, в том числе за счет уменьшения списаний (в 2020 году списания ожидаются умеренными, в 2021 и 2022 году списаний не планируется).

Еще одним фактором повышения инвестиционной привлекательности компания считает отсутствие планов по проведению дополнительных эмиссий акций в ближайшие годы. Группа РусГидро сфокусирована на внутреннем рынке, ориентирована на дальнейшее улучшение финансового профиля, в том числе на Дальнем Востоке, реализацию проектов с гарантированной окупаемостью.