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Сбербанк профинансирует вторую очередь московского бизнес-парка Comcity

Сбербанк профинансирует вторую очередь московского бизнес-парка Comcity

17 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: СБЕРБАНК
Отрасль: Строительство 

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 Сбербанк предоставит кредитную линию PPF Real Estate Russia с лимитом 7,3 миллиарда рублей до 2025 года на строительство второй очереди офисного парка Comcity в новой Москве, говорится в сообщении компании.

Ранее PPF сообщала о том, что построит вторую очередь офисного парка класса А Comcity рядом со станцией метро "Румянцево" в первой половине 2022 года. Объем инвестиций в проект составит более 10 миллиардов рублей. Сбербанк уже профинансировал строительство первой очереди Comcity на сумму 17 миллиардов рублей.

Площадь второй очереди строительства составит 103 тысячи квадратных метров. Комплекс будет включать в себя два офисных здания суммарной арендопригодной площадью 61 тысяча квадратных метров и четырехзвездочную гостиницу Novotel на 150 номеров под управлением международной сети AccorHotels, отмечается в сообщении.

PPF Real Estate Holding входит в чешскую группу PPF, которая, по собственной оценке, управляет недвижимыми активами стоимостью более 2 миллиарда евро. Холдинг включает в себя две компании: работающую в странах Евросоюза PPF Real Estate и работающую на российском рынке PPF Real Estate Russia.

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