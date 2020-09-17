Линия по сборке полностью низкопольного троллейбуса 6281 "Адмирал" с увеличенным автономным ходом открылась в четверг на Невском заводе электрического транспорта имени Федора Пироцкого в Санкт-Петербурге.

Третьего сентября 2020 года исполнилось 140 лет первым в мире испытаниям трамвая, которые проходили в Заячьем переулке Санкт-Петербурга под руководством Федора Пироцкого.

"Я благодарен руководству Невского завода, который носит имя Пироцкого, за то, что они перенесли производство и сборку одного из современных троллейбусов именно в Санкт-Петербург. Прежде всего, это налоги, рабочие дополнительные места - для нас это очень выгодно. И для предприятия выгодно. Потому что где еще найдешь такого заказчика в лице города", - сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отметил губернатор, 37 троллейбусов "Адмирал" уже эксплуатируются в Петербурге.

"До конца года мы еще порядка 50 таких же трамваев закупим и выпустим на линию", - добавил Беглов.

На заводе также состоялась презентация первого в России алюминиевого трамвая 71-931М "Витязь-Ленинград", конечная сборка, тестовые испытания и обкатка которого осуществляются на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге. По словам производителей, движение нового трамвая будет более плавным и тихим. Алюминиевый корпус трамвая снижает нагрузку на рельсы и уменьшает вибрацию, что особенно важно для сохранения исторических зданий в центральной части города. В новых трамваях будут оборудованы светодиодные линии освещения, современные системы климат-контроля, датчики местоположения ГЛОНАСС/GPS, медиакомплексы для трансляции маршрутной информации, а также USB-разъемы для подзарядки и доступ к Wi-Fi.

Александр Беглов отметил, что в городе продолжается программа перехода на экологически чистые виды общественного транспорта, объявленная в прошлом году.

"Мы подписали с "Газпромом" соглашение и переводим наш пассажирский автотранспорт на газомоторное топливо, что тоже очень важно - снижает экологическую нагрузку на наш город", - подчеркнул он.

После торжественного открытия сборочной линии троллейбусов состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса детских видеороликов, пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения. Беглов вручил десяти юным петербуржцам памятные подарки. Лучшие работы победителей конкурса будут транслировать на мониторах в салонах автобусов и троллейбусов, а также в социальных сетях.

О компании

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. Производственные площадки "ПК ТС" расположены в Твери, Энгельсе и Санкт-Петербурге. Разработчик серийно выпускает восемь низкопольных трамваев и две модели колесного транспорта на электрической тяге: троллейбус "Адмирал" и электробус "Пионер".

В сентябре 2020 года компания запустила на Невском заводе электрического транспорта линию по конечной сборке троллейбусов "Адмирал" для Санкт-Петербурга. На линии осуществляется установка электрического оборудования, приборов, сидений, обустройство интерьера, а также проходят тестовые испытания, обкатка и проверка всех систем перед передачей заказчику. Производственная мощность линии - до десяти троллейбусов в месяц.