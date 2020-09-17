В Сибири строят первую роботизированную ферму

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17 сентября 2020, 17:40
Рубрика: Инновации
Метки: ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
Предприятие с минимальным участием людей появится в 2021 году.
В Новосибирской области в 2021 году появится первая роботизированная ферма. Она будет создана на базе сельскохозяйственного предприятия в Черепановском районе.
Установленное на ферме оборудование позволит минимизировать участие человека в производстве, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Он сообщил, что полный объем инвестиций в создание фермы пока уточняется, однако только подготовка проектно-сметной документации обошлась хозяйству в 11 млн рублей.
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