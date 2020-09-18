Газпром провел реорганизацию нескольких дочерних структур

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС на OMR
18 сентября 2020, 17:50
Рубрика: Компании
Метки: ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Газпром провел реорганизацию дочерних структур, переведя на баланс Газпром энерго и Газпром центрремонт ряд профильных дочек.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Газпром центрремонт занимается обеспечением технического обслуживания, диагностики и ремонта, а также капстроительством и реконструкцией объектов Газпрома.
Газпром энерго - единая электросетевая компания, осуществляющая передачу электрической энергии, в т.ч. на предприятия холдинга.
К Газпром центрремонту присоединены:
В результате реорганизации уставный капитал Газпром центрремонта составит 11,422 млрд руб.
К Газпром энерго присоединены:
Напомним, что недавно Правление Газпрома одобрило новые редакции проекта инвестпрограммы и бюджета на 2020 г., а также рассмотрело ход реализации крупнейших инвестпроектов компании.
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