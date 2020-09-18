Газпром провел реорганизацию нескольких дочерних структур

Газпром провел реорганизацию дочерних структур, переведя на баланс Газпром энерго и Газпром центрремонт ряд профильных дочек.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Газпром центрремонт занимается обеспечением технического обслуживания, диагностики и ремонта, а также капстроительством и реконструкцией объектов Газпрома.

Газпром энерго - единая электросетевая компания, осуществляющая передачу электрической энергии, в т.ч. на предприятия холдинга.

К Газпром центрремонту присоединены:

Газпром регионремонт Нижний Новгород;

Газпром регионремонт Самара;

Газпром регионремонт Саратов;

Газпром регионремонт Север;

Газпром регионремонт Сургут;

Газпром регионремонт Ухта;

Газпром регионремонт Чайковский;

Газпром регионремонт Югорск;

Газпром регионремонт Ямбург.

В результате реорганизации уставный капитал Газпром центрремонта составит 11,422 млрд руб.

К Газпром энерго присоединены:

Газпром энерго Ухта;

Газпром энерго Москва;

Газпром энерго Ямбург;

Газпром энерго Уренгой;

Газпром энерго Надым.

Напомним, что недавно Правление Газпрома одобрило новые редакции проекта инвестпрограммы и бюджета на 2020 г., а также рассмотрело ход реализации крупнейших инвестпроектов компании.