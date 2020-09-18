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Газпром провел реорганизацию нескольких дочерних структур

Газпром провел реорганизацию нескольких дочерних структур

18 сентября 2020, 17:50
Рубрика: Компании
Метки: ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Газпром провел реорганизацию дочерних структур, переведя на баланс Газпром энерго и Газпром центрремонт ряд профильных дочек.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

 

Газпром центрремонт занимается обеспечением технического обслуживания, диагностики и ремонта, а также капстроительством и реконструкцией объектов Газпрома.

Газпром энерго - единая электросетевая компания, осуществляющая передачу электрической энергии, в т.ч. на предприятия холдинга.

 

К Газпром центрремонту присоединены:

  • Газпром регионремонт Нижний Новгород;
  • Газпром регионремонт Самара;
  • Газпром регионремонт Саратов;
  • Газпром регионремонт Север;
  • Газпром регионремонт Сургут;
  • Газпром регионремонт Ухта;
  • Газпром регионремонт Чайковский;
  • Газпром регионремонт Югорск;
  • Газпром регионремонт Ямбург. 

 В результате реорганизации уставный капитал Газпром центрремонта составит 11,422 млрд руб.

К Газпром энерго присоединены:

  • Газпром энерго Ухта;
  • Газпром энерго Москва;
  • Газпром энерго Ямбург;
  • Газпром энерго Уренгой;
  • Газпром энерго Надым.

 Напомним, что недавно Правление Газпрома одобрило новые редакции проекта инвестпрограммы и бюджета на 2020 г., а также рассмотрело ход реализации крупнейших инвестпроектов компании.

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