Стоимость акций «Интер РАО» снизилась на 2,45%, до ₽5,75 по состоянию на 15:35 мск. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Акции «Энел Россия» в это же время подешевели на 2,6% — до ₽0,94.

Снижение стоимости акций происходит на фоне заявления «Интер РАО» о том, что публикации в СМИ об интересе компании к покупке «Энел Россия» и «Юнипро» она расценивает как манипуляцию рынком.

«В связи с публикацией в средствах массовой информации «Интер РАО» заявляет о том, что никаких переговоров на тему покупки активов «Юнипро» и «Энел Россия» на данный момент не ведется, — сообщила компания в заявлении, поступившем РБК. — Компания расценивает появление таких публикаций как манипулирование фондовым рынком, правовую оценку которому должен дать Банк России и иные соответствующие службы».

Акции «Юнипро» по состоянию на 15:52 мск снизились на 1,3% — до ₽2,86. Об интересе «Интер РАО» к «Юнипро» и «Энел Россия» 17 сентября написала со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ». В публикации сказано, что «Интер РАО» рассматривает «Юнипро» и «Энел Россия» в качестве основных объектов для покупки, но планы по возможному приобретению находятся на стадии оценки. По словам одного из собеседников «Ъ», «Интер РАО» проводит оценку стоимости двух компаний и «не готова покупать их дорого».

В публикации «Коммерсанта» уточнялось, что «Интер РАО» может направить на сделки по слиянию и поглощению около ₽500 млрд, чтобы за счет инвестиций добиться быстрого прироста EBITDA .

На запрос «Ъ» дать комментарии в «Интер РАО» ответили отказом, сообщала газета. В «Юнипро» заявили, что переговоров не ведут, в «Энел» ответили, что предложений о продаже не получали.

Котировки компаний отреагировали на публикацию «Ъ» ростом. Бумаги «Интер РАО» выросли с ₽5,58 17 сентября до пика в ₽5,95 в середине торгов 18 сентября (+6,6%). Акции «Энел Россия» за тот же период росли в пределах 2%, бумаги «Юнипро» дорожали на 4,6%.