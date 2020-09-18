В проекте бюджета Петербурга на 2021 год комитет финансов предлагает выделить энергетическому блоку 16,5 млрд рублей. У него просят на 5 с лишним млрд больше. Как рассказали представители ведомства в ходе нулевых чтений бюджета, дополнительная потребность по АИП составляет 3,8 млрд. В частности, речь идет о реконструкции теплосетей в квартале 2 Ржевка-Пороховые на Гжатской. Здесь же — строительство системы подачи воды в западную часть Васильевского острова от ГВС до ТЭЦ-7 и реконструкция канализации на Новороссийской. Кроме того, средства нужны на наружное освещение по Московскому шоссе М-10, в «Почтовом квартале» и в нескольких парках.

Если говорить о вновь начинаемых объектах, то это реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания на Центральной станции аэрации; реконструкция и строительство водопроводных сетей на Смольной набережной; строительство канализации на Петровском острове.

Порядка 1,4 млрд — это доппотребность в текущих расходах. Порядка 780 млн — субсидии «Ленсвету» (на покрытие дефицита финансирования электроэнергии, художественную подсветку и т.п.). 120 млн — Водоканалу на эксплуатацию общественных туалетов, 22 млн — на их капремонт. Что касается фонтанов, то базовые объемы финансирования (173 млн рублей) позволят эксплуатировать 60 комплексов; если добавить 57,6 млн — их будет 70. Говоря о капитальном ремонте, можно отметить самую большую доппотребность — 293 млн на фонтанный комплекс Московской площади.