Мордовское АО «Лидер-Компаунд» запустил в Саранске новое производство по выпуску трудногорючих композиционных материалов (компаундов) для низковольтных кабелей (до 6 кВ) мощностью до 6 тыс. т продукции в год.

Компаунды выпускаются в виде гранул размером, которые затем используются для изготовления изолирующей оболочки кабеля. Их используют в системах электрснабжения метро, в детских садах, школах и больницах. Потребителями готовой продукции станут такие отечественные заводы, как «Камкабель», «Эм-Кабель», «Сарансккабель», «Рыбинсккабель».

Ранее в рамках этого же проекта компания запустила линию по производству электропроводящих пероксидносшиваемых компаундов для кабелей высокого напряжения (до 220 кВ). Объем инвестиций в оба производства составили 260 млн руб., из них 100 млн руб. «Лидер-Компаунд» получил в качестве льготного займа ФРП.