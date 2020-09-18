Министерство природных ресурсов и экологии России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике. Об этом сообщил «РИА Новости» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Мы ведем переговоры с нашими компаниями, в том числе с такими крупными, как «Газпром» и «Роснефть», об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке», — добавил он.

По его словам, вложение небольших денег, выделяемых компаниями на морскую сейсморазведку в шельфовой зоне, поможет в детальном изучении арктических недр. Минприроды также оценило идею правительства разработать законопроект о привлечении частных инвестиций к шельфу Арктики. «Мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда «белые пятна» перекрываются дополнительной изученностью», — уточнил глава ведомства. Кобылкин предложил создать специальную госкомпанию, которая могла бы координировать работу недропользователей на шельфе Арктики. «Та же Росгеология сегодня способна осуществлять такую функцию. На мой взгляд, достаточно Росгеологии», — уточнил он (цитата по ТАСС).

В конце августа стало известно, что правительство поручит профильным министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф. При этом госкомпании, владеющие лицензиями в Арктике («Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть»), должны будут заключить с кабмином инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа.