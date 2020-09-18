Нацпроект поддержит рост производительности труда в Петербурге

редние и крупные предприятия Санкт-Петербурга могут рассчитывать на адресную поддержку в рамках национального проекта. Об этом сообщают в РЦК (региональный центр компетенций), который является оператором Национального проекта в Северной столице.

Получить адресную поддержку могут предприятия с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей в год. При этом одно из условий заключается в том, что доля иностранного капитала не должна превышать 25%, а наличие потенциала повышения производительности труда оцениваться в размере не менее 10%. Оценку критериев проведут эксперты РЦК. Предприятия обрабатывающего, сельскохозяйственной, транспортной, строительной и жилищно-коммунальной отраслей могут принять участие в проекте.

В РЦК отмечают, что Кронштадтский морской завод, кабельный завод «Севкабель», многопрофильный холдинг «Ленполиграфмаш» уже участвуют в программе. На выделенные средства они внедряют инструменты бережливого производства, устраняют неэффективности производственного процесса и обучают персонал методам повышения производительности труда.

«Государство помогает бизнесу увеличить производительность без долговой нагрузки и масштабных преобразований, что особенно актуально в условиях сегодняшней нестабильной экономики, связанной с распространением коронавируса, когда ресурсы бизнеса ограничены», ‒ объяснила генеральный директор РЦК Ирина Голубцова.

Финансирование в рамках национального проекта уже получает более 30 предприятий Петербурга, но до конца года их число вырастет еще минимум на 14 организаций. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» был утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году. В рамках него в Петербурге реализуется ряд региональных проектов. Они направлены на рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.