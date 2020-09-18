Передача потокового видео и игр в высоком разрешении может привести к значительным выбросам парниковых газов в зависимости от используемых технологий. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным ведомством по охране окружающей среды Германии.

Эксперты измерили количество парниковых газов, вырабатываемых дата-центрами при обработке данных, а также при передаче потокового видео пользователям. Сами центры в процессе работы производят не так много парниковых газов — 1,5 г углекислого газа в час. При передаче же потокового видео в высоком разрешении потребителю выбросы возрастают. При этом, если видео передается по оптоволоконному кабелю, выбросы составляют 2 г в час. Если используется медный кабель (VDSL, сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия), выбросы вырастают до 4 г в час. При передаче потокового видео по сетям 3G еще больше — 90 г в час. Для сетей 5G этот показатель составляет 5 г в час.

Как отметила министр экологии Германии Свенья Шульце, «до сих пор данных о влиянии цифровой инфраструктуры на климат было очень мало». «Но последние исследования показывают, что вполне возможно передавать потоковые данные, не нанося вреда климату, если сделать все правильно и выбрать правильный способ передачи данных»,— заявила госпожа Шульце. По ее словам, было бы «неплохо оборудовать побольше беспроводных точек доступа, поскольку это более безопасно для климата, чем передача потоковых данных в мобильных сетях».

В условиях пандемии спрос на потоковые сервисы значительно возрос: в феврале-марте рост составил 30%. Пиковая нагрузка в марте нынешнего года в крупнейшем в мире дата-центре и точке обмена трафиком DE-CIX, расположенной во Франкфурте, составила 9,16 терабита в секунду. Это рекордное значение, и это равносильно одновременной передаче более чем 2 млн видео в высоком разрешении.