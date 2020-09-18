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Новак уверен в постройке "Северного потока-2"

Новак уверен в постройке Северного потока-2

18 сентября 2020, 10:20
Рубрика: Контракты
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован до конца, считает министр энергетики России Александр Новак. Он отметил, что газопровод уже находится в высокой степени готовности, и отметил его инфраструктурную перспективность

«Проект в высокой степени готовности, и, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, — сказал господин Новак в интервью ''России 1'' (цитата по ТАСС).— Можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован».

Господин Новак указал, что спрос на газ восстанавливается после падения, отмеченного во втором квартале 2020 года. «Газ будет основным источником в балансе энергопотребления»,— заявил господин Новак, говоря о европейском рынке.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием приостановить строительство «Северного потока-2» в свете ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Помимо этого компании, участвующие в проекте, продолжают находиться под экстратерриториальными санкциями США.

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