Правительство Москвы обследовало 100% промышленных территорий города и теперь в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи га.

Москва планирует привлечь на комплексное развитие территорий промзон города 7 трлн рублей. Редевелопмент будет проводиться исключительно на средства инвесторов, без бюджетных вложений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 трлн рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей», - подчеркнул вице-мэр.

Планируется, что в результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 трлн рублей и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.

«Один из приоритетов экономической стратегии Москвы - увеличение активности частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя уверенно, и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное развитие территорий и девелопмент - отрасли, которые дают высокий мультипликативный эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще нескольких отраслей», - отметил Владимир Ефимов.

Напомним, первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в столице в начале июля 2020 года – по нему будет проведена реновация промзоны «Октябрьское поле». В реализацию первого московского договора о комплексном развитии территории инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га и помимо нового жилья на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 млрд рублей.