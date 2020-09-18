Отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «Катодные Материалы» (предприятие Топливной компании ТВЭЛ) и энергосбытовая компания атомной отрасли АО «Атомэнергопромсбыт» провели совместный вебинар, посвященный оптимизации уровня электропотребления с применением систем накопления электроэнергии. Спикерами вебинара выступили директор проектного офиса АО «Атомэнергопромсбыт» Алексей Нешта и начальник отдела маркетинга ООО «Катодные Материалы» Наталья Леонтьева.

В ходе онлайн встречи участники обсудили основные тренды и тенденции современной энергетики, в том числе строительство распределенной генерации (пиковые и блок-станции для промышленных потребителей, домохозяйства на солнечных батареях). Спикеры отметили перспективность повышения гибкости в энергосистемах не только на стороне генераторов с маневренной мощностью, но и у потребителей.

Презентация проекта «Коммерческая диспетчеризация на базе СНЭЭ» вызвала живой интерес участников: «диспетчер» позволяет управлять стоимостью закупаемой электроэнергии у промышленных потребителей. Экономия предприятий от присоединения к проекту может составить до 1,5 млн рублей в месяц на каждый 1 МВт мощности. При этом сегодня у компаний есть уникальная возможность присоединиться к проекту без дополнительных инвестиций – достаточно предоставить площадку для размещения СНЭЭ (системы накопления электроэнергии) и получать электроэнергию по более низким тарифам, затратная часть – инвестиции АО «Атомэнергопромсбыт». В основе проекта лежит накопитель энергии с интеллектуальной системой управления. Коммерческая диспетчеризация СНЭЭ основана на предиктивной аналитике, ноу-хау Атомэнергопомсбыта.

Спикером со стороны ООО «Катодные Материалы» было отмечено, что на доходную часть проекта прямое влияние оказывает и расходная часть – стоимость оборудования. «Мы предоставляем нашим заказчикам и партнерам конкурентоспособные цены на системы накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах. В условиях нестабильной экономической ситуации важно комплексное предложение: помимо конкурентоспособной цены, предоставить возможность заказчику использовать такие финансовые инструменты как трейд-ин, аренда, лизинг и договоры жизненного цикла», - отметила Наталья Леонтьева.

«Мы как девелоперы рыночных проектов применения систем накопления энергии крайне заинтересованы в расширении возможностей их коммерциализации. «Коммерческий диспетчер» обладает огромным количеством технологических плюсов как источник генерации: управляемость, широкий диапазон возможностей регулирования (как на загрузку, так и на разгрузку), решение вопросов обеспечения надежности, быстродействие. Энергосистема и рынок должны научиться коммерциализировать все эти преимущества», - отметил в заключение встречи Алексей Нешта.

Для справки:

ООО «Катодные Материалы» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать наряду с типовыми системами комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ.