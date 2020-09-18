Проект «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» занял первое место на региональном этапе VI Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2020» в номинации «Социальная и экологическая инициатива».

В этом году филиал представил на конкурс проект под названием «Благоустройство памятников и мемориалов в Кировской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Идея по реконструкции памятных мест возникла в Кировэнерго задолго до Юбилея Победы. К праздничной дате коллектив филиала провел благоустройство памятников и мемориалов во всех районах Кировской области и в областном центре – городе Кирове. Работы были выполнены на добровольные пожертвования сотрудников филиала и силами подразделений Кировэнерго. Надо отметить, что многие земляки, последовав примеру энергетиков, тоже включились в процесс благоустройства и внесли свой посильный вклад в это дело. Всего в регионе было благоустроено 40 памятных мест.

- На некоторые мемориалы до реконструкции нельзя было взглянуть без слез, - комментирует директор «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» Владимир Колесников. – Многие из памятников находятся в малонаселенных деревнях и селах. Жителям этих населенных пунктов, где в основном проживают пенсионеры, восстановить их было бы не под силу. Но это не значит, что герои, в честь которых были установлены мемориалы в этих деревнях, забыты. Именно поэтому мы приложили все силы, чтобы привести в порядок памятные места и планируем в дальнейшем поддерживать их внешний вид на достойном уровне. Это наш долг перед павшими в Великой Отечественной войне, перед теми, кто завоевал Победу!

Проект нашел множество положительных откликов в средствах массовой информации и социальных сетях региона. Жители области благодарили энергетиков за то, что памятники, многие из которых находились в плачевном состоянии, обрели к 75-летию Победы достойный вид. Они отмечали важность проделанной работы для воспитания будущего поколения и сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Теперь проект «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» поборется за звание лучшего на федеральном этапе конкурса «МедиаТЭК-2020», итоги которого будут подведены этой осенью в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».