Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Фондом развития промышленности запустит в 2021 году серийное производство источников бесперебойного электропитания для обеспечения непрерывной работы персональных компьютеров, аппаратуры хранения данных, медицинского оборудования, систем «умный дом» и бытовой техники при кратковременном отключении электричества.

Производство будет запущено на мощностях Специального конструкторско-технологического бюро по релейной технике (СКТБ РТ) холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП в размере 80 млн рублей по программе «Конверсия».

Источники бесперебойного питания c двойным преобразованием энергии (on-line UPS) позволяют обеспечить максимально эффективную защиту данных компьютеров и файловых серверов, а также аварийную защиту дорогостоящего оборудования промышленного и бытового применения при сбоях и отказах в сетях электроснабжения.

Оборудование обеспечивает непрерывную работу подключенной аппаратуры при максимальной нагрузке в течение не менее 5 минут. Возможно продление времени непрерывной работы за счет внешнего подключения дополнительных аккумуляторных батарей.

«На сегодняшний день на российском рынке преимущественно используются источники бесперебойного питания зарубежного производства. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности мы организуем производство отечественных устройств мощностью до 50 тысяч штук в год. Источники бесперебойного питания необходимы для обеспечения защиты работы оборудования на промышленных предприятиях, в медицинских, финансовых и образовательных учреждениях, а также в научно-исследовательских центрах. В коммунальном хозяйстве ИБП могут применяться для управления теплоснабжением, системой «умный дом», а в быту – для бесперебойного электропитания домашней электронной аппаратуры», – отметил генеральный директор СКТБ РТ Геннадий Капралов.

ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.