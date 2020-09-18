«Ольгино» - ключевой источник питания жителей поселков Лахта и Ольгино Приморского района Санкт-Петербурга, туристической и рекреационной зоны, социально значимых объектов. В их числе - хоспис, детские и дошкольные учреждения, общежития, пожарная часть, водозабор, пять котельных. Подстанция обеспечит мощностью новых заявителей, повысит качество и надежность энергоснабжения существующих потребителей.

«Подстанция «Ольгино» – это современный энергоисточник, дающий новые возможности для развития Курортного и Приморского районов. Компания «Россети Ленэнерго» демонстрирует опережающие темпы развития: не просто обеспечивает надежность электроснабжения, но и создает резерв мощности для подключения новых потребителей в рекордно низкие сроки», – отметил на открытии вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

Мощность центра питания – 20 МВА. Стоимость проекта – более 330 млн руб. Подстанция оснащена высоконадежным отечественным силовым и коммутационным оборудованием. Обеспечена 100% наблюдаемость, автоматизированный учет электроэнергии и цифровой обмен данными технологических процессов. Объект будет работать без постоянного присутствия персонала.

Группа «Россети» одной из первых утвердила концепцию цифровой трансформации – документ был принят советом директоров компании в 2018 году.

В марте 2020 «Россети Ленэнерго» утвердили программу «Цифровая трансформация 2030», по которой все сети напряжением 35-110 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется оснастить интеллектуальной системой наблюдаемости и управления энергообъектов. Совокупный объем инвестиций – 54,7 млрд рублей. Все мероприятия являются экономически эффективными, общий срок окупаемости – девять лет. В результате программы планируется снижение потерь на 35,8%, средней длительности отключений – на 56,9%.