В Тверской области в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона 2020/2021 года прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тверской области» (Тверское РДУ), субъектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной власти, муниципальных организаций и коммунальных служб по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

В учениях приняли участие диспетчерский персонал Тверского РДУ, оперативный персонал филиала «Россети Центр Тверьэнерго» (ПАО «МРСК Центра»), филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – Валдайское ПМЭС, Тверской дистанции электроснабжения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», дежурный персонал Главного управления МЧС России по Тверской области, представители органов исполнительной власти Тверской области, работники муниципальных организаций и ЖКХ.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Тверской области в условиях низких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы, проверялось выполнение регламентов обмена информацией.

По сценарию, разработанному с участием специалистов Тверского РДУ, неблагоприятные погодные условия с резким понижением температуры воздуха стали причиной аварийного отключения линии электропередачи (ВЛ) 330 кВ и нескольких ВЛ 35-110 кВ в энергосистеме Тверской области. Развитие аварии привело к массовым отключениям в распределительной сети 6–10 кВ. В результате аварии нарушилось электроснабжение потребителей в Вышневолоцком энергорайоне Тверской области. В зону условных отключений попали промышленные и социально значимые объекты, в том числе медицинские учреждения и организации ЖКХ. Условно обесточенными оказались также объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с установленным регламентом диспетчеры Тверского РДУ передали информацию об аварии в энергосистеме в вышестоящий диспетчерский центр – Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра), Главное управление МЧС России по Тверской области и Ростехнадзор. Оперативный персонал субъектов электроэнергетики получил команду диспетчера Тверского РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте, а также команду на подготовку к переводу части обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10–35 кВ. Органы исполнительной власти совместно с МЧС обеспечили электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения от резервных источников электропитания.

В минимальное время на поврежденных ЛЭП были организованы аварийно-восстановительные работы и обеспечен ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в ремонте. Диспетчеры Тверского РДУ совместно с оперативным персоналом сетевых компаний, произвели необходимые переключения для создания наиболее надежной схемы энергосистемы и обеспечили перевод части обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10–35 кВ. Предпринятые меры позволили оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей, объектов ЖКХ и ОАО «РЖД». После завершения ремонтов на поврежденных линиях электропередачи и ввода их в работу был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Тверской области, что позволило восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей.

Во время проведения аварийно-восстановительных работ, а также при восстановлении электроснабжения потребителей, диспетчерский персонал Тверского РДУ контролировал изменение параметров электроэнергетического режима энергосистемы региона и обеспечивал поддержание их в допустимых пределах, а также осуществлял обмен информацией с ГУ МЧС России по Тверской области.

По итогам учений был проведен анализ действий всех участников. В ходе подведения итогов мероприятия отмечено, что все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и хорошее взаимодействие при ликвидации условной аварии. Результаты учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Тверского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом субъектов электроэнергетики при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Тверской области в отопительный сезон 2020/2021 года.