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В продажу поступили перегородочные панели для шкафов CQE

В продажу поступили перегородочные панели для шкафов CQE

18 сентября 2020, 11:20
Рубрика: Компании
Метки: DKC
Отрасль: Электротехника 

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Началсь продажа перегородочных панелей R5ITDVE для шкафов CQE. Они предназначены для разделения внутреннего пространства напольных IT-шкафов, установленных в ряд.

Полный ассортимент перегородочных панелей

Благодаря применению перегородочных панелей в каждом шкафу появляется горизонтальный воздушный канал, направляющий холодный кондиционированный воздух от передней перфорированной двери к задней. Это позволяет предотвратить утечку воздуха в соседние шкафы, способствует повышению эффективности охлаждения оборудования, установленного в шкафу, снижает затраты на кондиционирование. Панели необходимо использовать совместно с комплектом для соединения шкафов в ряд. При этом используются шкафы без боковых стенок.

 

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