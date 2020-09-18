В продажу поступили перегородочные панели для шкафов CQE

Началсь продажа перегородочных панелей R5ITDVE для шкафов CQE. Они предназначены для разделения внутреннего пространства напольных IT-шкафов, установленных в ряд.

Полный ассортимент перегородочных панелей

Благодаря применению перегородочных панелей в каждом шкафу появляется горизонтальный воздушный канал, направляющий холодный кондиционированный воздух от передней перфорированной двери к задней. Это позволяет предотвратить утечку воздуха в соседние шкафы, способствует повышению эффективности охлаждения оборудования, установленного в шкафу, снижает затраты на кондиционирование. Панели необходимо использовать совместно с комплектом для соединения шкафов в ряд. При этом используются шкафы без боковых стенок.