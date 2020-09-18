"ЗЭТО" подтвердил деловую репутацию в СДС "ИНТЕРГАЗСЕРТ"

Заводом электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в рамках процедуры добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ПАО «Газпром» завершен этап проверки деловой репутации предприятия на соответствие требованиям СТО Газпром 9001. По результатам проверки было получено официальное Свидетельство об оценке деловой репутации, а месяцем ранее - Сертификат Соответствия системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018, выданные компанией «КЦ «Перспектива».

- Получение Свидетельства об оценке деловой репутации в системе СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ПАО «Газпром» подтверждает деловую репутацию ЗАО «ЗЭТО» на рынке как надежного поставщика качественного оборудования, использующего в своем производстве новые технологии и высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников, - отмечает коммерческий директор ЗАО «ЗЭТО» Евгения Бойкова.

Наличие Сертификата Соответствия системы «ИНТЕРГАЗСЕРТ» гарантирует высокий уровень качества применительно к разработке, производству, поставке, гарантийному и сервисному обслуживанию оборудования для трансформаторных подстанций; защитной и коммутационной высоковольтной и низковольтной аппаратуры, приспособлений и инструментов для линий электропередач и запасных частей: компактных модулей наружной установки 110 кВ (КМ ОРУ 110 кВ), комплексных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ 110 кВ), комплексных трансформаторных подстанций блочных на напряжение 35 кВ (КТПБ-ОРУ 35 кВ)».