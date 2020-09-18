ИзоляторАКС на "Массе"/Ункомтех/Москабель/DKC/SUPR
18 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АНАЛИЗ РЫНКА КАБЕЛЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
10 сентября 2020 г. в 11.00 (время - московское) на онлайн площадке Алюминиевой Ассоциации состоялось установочное заседание сектора «Энергетика». Участники заседания обсудили ситуацию на рынке кабельно-проводниковой продукции (КПП), существующие проблемы и задачи отрасли, а также определят основные направления работы сектора на 2020 - 2021 гг, состав рабочих групп по проектным направлениям.
Темы для обсуждения:
Мероприятие проходило только для членов Алюминиевой Ассоциации сектора «Энергетика». В ходе проходившего в онлайн-формате мероприятия своим видением ситуации с производством, сбытом кабельной продукции и взаимодействием с ключевыми партнерами поделились представители крупнейших кабельных предприятий, входящих в состав Ассоциации.
В рамках дискуссии эксперты затронули тему влияния пандемии коронавируса на сферу энергетики, а также рассказали о направлениях, способных в ближайшие годы обеспечить потребление алюминия в кабельной отрасли.
Кроме того, в ходе обсуждения прозвучало предложение сформировать для марок кабелей 8ххх серии пул аккредитованных поставщиков, подтвердивших технологию производства. Такой шаг, по мнению экспертов, будет способствовать борьбе с некачественной продукцией.
На заседании была отмечена необходимость повышения информированности клиентов о преимуществах кабеля с алюминиевым сплавом. Для этого участникам рынка предлагается сформировать совместные каталоги кабельной продукции, а также более активно взаимодействовать с проектными институтами и участвовать в специализированных выставках.
С материалами заседания сектора «Энергетика» можно ознакомиться здесь.
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