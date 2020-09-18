10 сентября 2020 г. в 11.00 (время - московское) на онлайн площадке Алюминиевой Ассоциации состоялось установочное заседание сектора «Энергетика». Участники заседания обсудили ситуацию на рынке кабельно-проводниковой продукции (КПП), существующие проблемы и задачи отрасли, а также определят основные направления работы сектора на 2020 - 2021 гг, состав рабочих групп по проектным направлениям.

Темы для обсуждения:

Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции.

Перспективные направления развития.

Формирование рабочих групп по направлениям деятельности.

Обсуждение и утверждение Плана работы сектора "Энергетика" на 2020-2021 гг.

Анонс технического семинара по технологии термообработки проволоки из алюминиевых сплавов электротехнического назначения.

Обсуждение программ продвижения КПП из алюминиевых сплавов.

Мероприятие проходило только для членов Алюминиевой Ассоциации сектора «Энергетика». В ходе проходившего в онлайн-формате мероприятия своим видением ситуации с производством, сбытом кабельной продукции и взаимодействием с ключевыми партнерами поделились представители крупнейших кабельных предприятий, входящих в состав Ассоциации.

В рамках дискуссии эксперты затронули тему влияния пандемии коронавируса на сферу энергетики, а также рассказали о направлениях, способных в ближайшие годы обеспечить потребление алюминия в кабельной отрасли.

Кроме того, в ходе обсуждения прозвучало предложение сформировать для марок кабелей 8ххх серии пул аккредитованных поставщиков, подтвердивших технологию производства. Такой шаг, по мнению экспертов, будет способствовать борьбе с некачественной продукцией.

На заседании была отмечена необходимость повышения информированности клиентов о преимуществах кабеля с алюминиевым сплавом. Для этого участникам рынка предлагается сформировать совместные каталоги кабельной продукции, а также более активно взаимодействовать с проектными институтами и участвовать в специализированных выставках.

С материалами заседания сектора «Энергетика» можно ознакомиться здесь.