Филиал АО «ДРСК «Южно-Якутские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) завершил строительство ещё одной подстанции напряжением 110 кВ с двумя отходящими воздушными линиями по 10 кВ для энергоснабжения перекачивающей станции № 4 «Нимнырская» газопроводной системы «Сила Сибири». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 4 квартал текущего года, после проведения комплексного испытания оборудования.

Строительство линии электропередачи велось с декабря 2018 года. На первом этапе энергетики подготовили просеку протяженностью около восьми километров. В период с сентября 2019 года и по июнь 2020 года производилась установка опор. В рамках проекта всего установлено 37 металлических конструкций, пересекающие на своём протяжении два водных ресурса – реку Керак и ручей (левый приток реки). Данная линия соединила энергообъект ПАО «ФСК ЕЭС» - подстанцию 220 кВ «МПС 18» и возведённую ПС напряжением 110 кВ «КС-4». Инвестиции в проект составили более 500 миллионов рублей.