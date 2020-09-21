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Энергетики ДРСК завершили строительство подстанции в Южной Якутии для техприсоединения газопровода "Сила Сибири"

Энергетики ДРСК завершили строительство подстанции в Южной Якутии для техприсоединения газопровода Сила Сибири

21 сентября 2020, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО, СИЛА СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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ДРСК, РусГидро, Сила Сибири

Филиал АО «ДРСК «Южно-Якутские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) завершил строительство ещё одной подстанции напряжением 110 кВ с двумя отходящими воздушными линиями по 10 кВ для энергоснабжения перекачивающей станции № 4 «Нимнырская» газопроводной системы «Сила Сибири». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 4 квартал текущего года, после проведения комплексного испытания оборудования.

Строительство линии электропередачи велось с декабря 2018 года. На первом этапе энергетики подготовили просеку протяженностью около восьми километров. В период с сентября 2019 года и по июнь 2020 года производилась установка опор. В рамках проекта всего установлено 37 металлических конструкций, пересекающие на своём протяжении два водных ресурса – реку Керак и ручей (левый приток реки). Данная линия соединила энергообъект ПАО «ФСК ЕЭС» - подстанцию 220 кВ «МПС 18» и возведённую ПС напряжением 110 кВ «КС-4». Инвестиции в проект составили более 500 миллионов рублей.

«По договору технологического присоединения электричество на объекты будет выдано в три этапа. Старт первого -  в ноябре этого года, заявленная мощность -  56 кВт. В следующем году будет выдано почти 8 МВт. Также реализуются мероприятия в Нерюнгринском районе по строительству подстанции 220/10 кВ КС-5, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2021 год. Потребитель получит в сумме более 7 МВт. Мы максимально нацелены на достижение результата по исполнению нами обязательств в рамках договора на технологическое присоединение, со строгим соблюдением сроков и технических регламентов», -  прокомментировал заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Михаил Логунов.

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