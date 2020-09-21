Руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов и президент Национального объединения строителей Антон Глушков подписали соглашение о сотрудничестве с целью поиска и выработки общих решений в сфере ценообразования. Это первый масштабный прецедент, когда бизнес-сообщество привлекается к развитию системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Правительством Российской Федерации утвержден план по реформированию системы ценообразования в строительной отрасли, главным исполнителем которого стала Главгосэкспертиза России. НОСТРОЙ на очередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций включил вопросы ценообразования в перечень приоритетных направлений работы.

Главгосэкспертиза России постоянно приглашает представителей профессионального сообщества принять непосредственное участие в процессе совершенствования системы ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности в целях создания максимально эффективной системы ценообразования, выработки консолидированных решений по рассматриваемым вопросам и обеспечения достоверного определения сметной стоимости. Широкий спектр направлений, планируемых к обсуждению в рамках сотрудничества между Главгосэкспертизой и НОСТРОЙ, показывает заинтересованность обеих сторон в тесном взаимовыгодном взаимодействии - обмене опытом, информацией и технологиями.

Специалисты Главгосэкспертизы России и НОСТРОЙ обсудят вопросы разработки и актуализации сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных нормативов цены строительства, индексов изменения сметной стоимости, выработку предложений по разработке, актуализации и гармонизации методических документов, развитие нормативной правовой базы в области ценообразования и сметного нормирования, порядок мониторинга, анализа и оперативного реагирования на изменения в законодательстве, дадут экспертную оценку перспективных технологий и практик. Также будет проводиться формирование базы экономически эффективных и прогрессивных строительных технологий для продвижения и внедрения разработок программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, строительных материалов и оборудования. Взаимное предоставление сведений об объектах строительства позволит организовывать выездные мероприятия, вести нормативные наблюдения и разрабатывать технологические карты, совершенствовать процессы мониторинга цен строительных ресурсов, формировать и актуализировать перечень юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют необходимую информацию для формирования сметных цен, и реализовывать иные совместные проекты в этой сфере.