Компания ДКС на конференции "Кабельный бизнес – 2020"

Нам часто задают вопросы об огнестойких кабельных линиях (ОКЛ): их особенностях, используемых материалах и кабелях, о проводимых испытаниях и пределах огнестойкости… Теперь вы можете узнать все об ОКЛ и задать свои вопросы нашему спикеру Борису Симкину! 7 октября Борис выступит с докладом на тему "Огнестойкие кабельные линии: от теории к практике". Доклад состоится в рамках деловой сессии "Кабельный бизнес», которую организует генеральный информационный партнер выставки медиахолдинг "РусКабель".

Зарегистрироваться для посещения мероприятия вы можете здесь: http://ticket.energetika-restec.ru/registration2020

А для тех, кто не сможет лично присутствовать на конференции, "РусКабель" организует прямую трансляцию – для участия в ней необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://events.ruscable.ru/cb2020/ .

Сессия пройдет в 6-9 октября в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге. На этой площадке мероприятие проводится вот уже второй год.

В 2020 году предложена следующая тема деловой сессии: "Технологии производства современного отечественного кабеля. Какой продукт для рынка предлагает сегодня производитель". Гостям сессии предстоит узнать о новейших разработках и производстве кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора, энергетики, а также для КПП применяемых в арктическом регионе, представить лучшие разработки в смежных отраслях и передовые решения для кабельных производств по актуальным тематикам. Деловая сессия – это возможность обменяться опытом с коллегами, послушать экспертов, а также расширить охват потребительской аудитории.