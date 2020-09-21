Энергетики ПАО «Россети Московский регион» подключили к электросетям новое здание научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИД, строительство которого подходит к завершению на Космодамианской набережной в Москве.

Для электроснабжения научно-методического центра специалисты «Россети Московский регион» построили две кабельные линии 10 кВ из сшитого полиэтилена. Трасса - протяженностью 680 метров, из которых 244 метра проложено методом горизонтально направленного бурения с применением современной спецтехники, т.к. технологическое присоединение к сетям велось в историческом центре Москвы в условиях плотной городской застройки. Энергетиками смонтирована новая встроенная трансформаторная подстанция, в которой установлены два трансформатора по 1 250 кВА и современное электрооборудование. Присоединенная мощность составила 1 281 кВт.

Сейчас Центр функционирует на базе специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД. Сотрудники Центра будут оказывать профилактическую, противоэпидемическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь. В здании оборудуют научно-учебный и клинический блок, лабораторию, административные, служебно-бытовые и технические помещения. В составе клинической части будут: многопрофильная поликлиника на 200 посещений в смену, отделение для дневных исследований, диагностические подразделения - рентгеновское, функциональной диагностики и эндоскопии. Таким образом, посетители смогут получить всестороннюю помощь.

Научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИД обеспечен электроэнергией по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии, подача напряжения продолжится по резервной. Такая схема позволит не допустить даже малейших сбоев в работе учреждения.