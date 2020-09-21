На инфраструктуру воронежской ОЭЗ добавят 388 млн рублей

Воронежские власти объявили 5 тендеров на разработку документации и строительство инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр». Максимальная суммарная цена контрактов — 388 млн рублей, следует из аукционной документации.

Самый крупный тендер с максимальной начальной ценой в 279,4 млн рублей касается корректировки рабочей документации и строительства инженерной инфраструктуры в индустриальном парке «Масловский» (первый пусковой комплекс I очереди). Заявки на участие принимаются до 21 сентября, сами торги назначены на эту же дату. Максимальная цена второго контракта на другие этапы строительства инженерной инфраструктуры в ИП — 33 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 сентября, сам аукцион назначен на эту же дату.

До 6 октября принимаются заявки на тендеры по строительству разворотной площадки и автомобильной стоянки у въезда в ОЭЗ (максимальная цена — 2,5 млн рублей) и проектно-изыскательным работам по таможенному терминалу ОЭЗ (12,4 млн рублей). По обоим тендерам дата подачи окончательных предложений — 9 октября, рассмотрение и оценка вторых частей заявок назначена на 12 октября.

До 60,9 млн рублей выделят на электроснабжение южной части индустриального парка «Масловский» (2, 3 этапы). Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 сентября, сами торги назначены на эту же дату.

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ОЭЗ «Центр» под Воронежем 6 января 2019 года. Зона расположится на площадке, примыкающей к индустриальному парку «Масловский», под это заложено 220 га. Предполагается, что на ней разместятся до 15 предприятий с общим объемом инвестиций в 30 млрд рублей, под которые создадут 3-4 тыс. рабочих мест. Согласно постановлению, воронежские власти обязаны к 2023 году вложить в транспортную, социальную, инженерную и иные инфраструктуры ОЭЗ из регионального бюджета не менее 2,96 млрд рублей.

Объем финансирования строительства инфраструктурных объектов в воронежской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» в 2019 году составил 458 млн рублей. На территории ОЭЗ были проведены работы по устройству сетей канализации и водопровода, подготовка к строительству трансформаторной подстанции 110/10 кВ, проектирование административно-делового центра.