Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провёл совещание по актуализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Совместно с руководством Минпромторга России, Минсельхоза России, Минфина России и «Российского экспортного центра» (РЭЦ) обсудили обновлённую структуру нацпроекта.

Определены три ключевых общественно-значимых результата. В рамках реализации проекта будут созданы:

комплексная экосистема («Одно окно») поддержки экспортёров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»;

сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции;

сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК.

В новой логике построения национального проекта определяются конкретные шаги бизнес-процессов по достижению общественно-значимых результатов, исходя из жизненного цикла экспортных проектов. Все ключевые мероприятия «оцифровываются» – разрабатывается новая система ключевых показателей эффективности, обеспечивающая оценку реального влияния предпринимаемых мер на повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики в части развития её экспортного потенциала.