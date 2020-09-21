На подстанции 220 кВ «Барсово» завершены работы по модернизации коммутационного оборудования и автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Реконструкция объекта позволила существенно повысить надежность потребителей Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа с населением около 470 тыс. человек.

На объекте завершены работы по замене маслонаполненных высоковольтных вводов на современные аналоги с твердой RIP-изоляцией. Новое оборудование более долговечно, надежно и удобно в эксплуатации. Высоковольтные вводы предназначены для подачи напряжения с линии электропередачи на трансформаторы, шунтирующие реакторы, выключатели и являются конструктивной частью данного энергооборудования.

В настоящее время на объекте завершаются работы по пуско-наладке серверного оборудования и программного обеспечения АСУ ТП. Данная система позволяет дистанционно управлять работой энергообъекта, вести мониторинг и регистрацию аварийных режимов, осуществлять диагностику силового трансформаторного оборудования. С помощью датчиков, интегрированных в оборудование, система осуществляет сбор, обработку и передачу технологической информации в диспетчерские центры, а также центры управления сетями.

Ранее на подстанции 220 кВ «Барсово» были введены в работу новейшие системы противоаварийной автоматики, которые предназначены для ограничения развития и прекращения аварийных режимов, не допускают перегрузку автотрансформаторов, обеспечивают сбалансированность работы всей системы.

Мощность «Барсово» составляет 250 МВА. Вместе с другой подстанцией 220 кВ «Сургут» они являются питающими центрами Сургута и Сургутского района. На энергообъектах существует резерв мощности, позволяющий обеспечить растущие потребности региона в электроэнергии.