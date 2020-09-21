«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила новые железобетонные опоры на трех магистральных линиях электропередачи в Красноярском крае. В результате повышена надежность электроснабжения 10 районов края с населением порядка 200 тыс. человек, а также транзита электроэнергии в Республику Тыва.

Решение о замене опор принято по результатам проведенного комплексного обследования линий электропередачи. Для оценки состояния высоковольтных ЛЭП применялись современные методы диагностики, в том числе экспресс-методы неразрушающего контроля узлов опор.

В ходе текущей ремонтной кампании энергетики заменили две опоры на линии электропередачи 220 кВ «Шарыпово – БУР-1», питающей Березовский угольный разрез, асфальтовый, кирпичный заводы и строительные предприятия Шарыповского района Красноярского края. Столько же новых опор смонтировано на ЛЭП 220 кВ «Шушенская опорная - Ергаки» протяженностью свыше 120 км, участвующей в транзите электроэнергии на восток Тывы и питающей потребителей Шушенского и Курагинского районов края, включая природный парк «Ергаки» и Историко-этрографический музей-заповедник «Шушенское».

Замена трех опор выполнена на двухсоткилометровом транзите 220 кВ «Троицкая - Абакаловская», обеспечивающем передачу электроэнергии от Назаровской ГРЭС бытовым и промышленным потребителям Бирилюсского, Енисейского, Пировского, Мотыгинского районов Красноярского края.