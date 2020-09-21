По итогам процедуры отобраны заявки 20 участников, представляющих 38 потребителей розничного рынка электроэнергии. В первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности на основании заявлений от участников Системным оператором принято решение о проведении повторного отбора - переторжки, которая состоится 22 сентября.

Среди компаний-агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики, в том числе – машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры. Среди них есть государственные и частные компании, включая дочерние предприятия зарубежных компаний, а также бюджетные организации.

Заявки на отбор во 2-й ценовой зоне были поданы 20 компаниями в отношении 200 объектов управления. По итогам процедуры отобраны заявки 20 участников в отношении 189 объектов агрегированного управления. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,025 до 17 МВт.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2020 год составляет 0,5% спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, для второй ценовой зоны оптового рынка этот показатель составляет 198,37 МВт. Всего поданный плановый объем снижения потребления для второй ценовой зоны составил 66,4975 МВт, отобранный – 63,7105 МВт.

Критерием конкурентного отбора являлась минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора. Минимальная цена заявки от компании-агрегатора во второй ценовой зоне – 300 000 руб./МВт в месяц, максимальная – 648 400 руб./МВт в месяц. Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС».

В сентябре с отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках услуг по обеспечению системной надежности.

В 1-й ценовой зоне по результатам сопоставления и оценки ценовых заявок было выявлено увеличение фактического предложения объема услуг по управлению спросом (483, 56 МВт) относительно прогнозного (327,45 МВт) на 156,11 МВт или 47 %. В соответствии с условиями извещения о проведении отбора, Системный оператор по заявлению 13 участников отбора в 1-й ценовой зоне предоставил всем участникам возможность повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурентном отборе путем снижения первоначальной (указанной в ценовой заявке) цены посредством проведения процедуры переторжки при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

Процедура переторжки по первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности будет проведена в закрытой форме путем подачи участниками конкурентного отбора новых ценовых заявок.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года.

20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года.