Независимый системный оператор американского штата Нью-Йорк NYISO официально объявил о ликвидации всех ограничений для допуска на свои оптовые электроэнергетические рынки накопителей энергии. Таким образом, NYISO в полном объеме выполнил соответствующий приказ Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC).

По приказу комиссии от 15 февраля 2018 г. No 841 все организации, имеющие лицензию независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO) или регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), обязаны обеспечить участие в рынках электроэнергии, мощности и системных услуг устройств накопления энергии, которые размещены в их операционной зоне. Кроме NYISO, меры по соответствующему изменению правил работы энергорынков в том или ином объеме уже приняли системные операторы штатов Новой Англии ISO-NE, Восточного побережья PJM Interconnection, Среднего Запада MISO и корпорация Southwest Power Pool.*

Вместе с тем FERC отказала NYISO в изменении правил рынка мощности, которые системный оператор планировал использовать для ускоренного перехода к «экологически чистой» энергосистеме и доведения до 70% доли ВИЭ в общем объеме потребляемых энергоресурсов к 2030 г. Предложение NYISO предусматривало приоритет использования энергоресурсов, предпочтительных для штата, т.е. ресурсов на базе ВИЭ, независимо от финансовой составляющей. Комиссия посчитала такое предложение дискриминационным в отношении других энергоресурсов, участвующих в рынке мощности, и не приняла во внимание аргументы системного оператора о том, что такие изменения не приведут к снижению рыночных цен на мощность. Для собственников тепловой генерации решение FERC является безусловной победой, и в сложившейся ситуации Нью-Йорк войдет в число тех штатов, власти которых в настоящее время вынуждены активно работать над вопросом, как обеспечить размещение на рынках мощности предпочтительных для штата энергоресурсов.

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* Southwest Power Pool (SPP) выполняет функции RTO, в ее операционную зону входят (полностью или частично) энергосистемы на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).