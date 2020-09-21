Понедельник начинается с “Инсайдера”, свежего, красивого и информативного. 190-й номер получился даже очень информативным - вам понравится его читать!

Очередное заседание рабочей группы по полимерным материалам Комитета «Антиконтрафакт» состоялось 17 сентября 2020 года в конференц-зале НП «Ассоциация «Электрокабель». После продолжительного перерыва во встречах, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции в первой половине текущего года, представители ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, ТК-46 и ВНИИКП собрались для презентации докладов и обсуждения результатов разработки нового ГОСТ-Р на пожаробезопасные ПВХ-материалы. В ходе заседания была представлена актуальная информация о ходе работ над новым стандартом, графике рассмотрения и согласования отдельных пунктов документа; рассмотрены предложения и замечания отраслевых специалистов. Вместе с представителями крупнейших предприятий и заводов, членов «Ассоциации «Электрокабель» участие в заседании принял корреспондент RusCable.Ru, чтобы написать обзорный материал - ищите его на 4-7 страницах.

Тема импортозамещения продолжается - мы выпустили большое интервью с заместителем Генерального директора Элладой Исмайловой и техническим директором Дмитрием Лопатиным завода «Изолятор-АКС», где впервые в России была произведена успешная отливка основного элемента кабельной арматуры - стресс-конуса на 550 кВ. Сколько сил за этим стоит, почему молчат чиновники и где взять референц-лист - читайте на 9-13 страницах.

Тема возобновляемой энергии на этот раз рассматривается на примере Индии. Солнечная энергия чистая, но обычно она занимает огромные участки земли. В Индии есть альтернатива – превратить каналы страны в сверкающие следы солнечных батарей. Какие проекты уже запущены, в чем преимущества и какие есть трудности - ответы на эти вопросы ищите в материале “Солнечные каналы Индии”.

И как обычно на страницах журнала вы найдете подборки кабельных новостей и специально от Электропортал.ру, обзор прямого эфира RusCable Live и рубрику “История предприятия”. Читайте!

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