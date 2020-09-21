В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК, входит в Группу РусГидро) подвели итоги работы по технологическому присоединению к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 года. С начала текущего года энергетики компании обеспечили выдачу 185 МВт мощности для 5685 потребителей.

С января по сентябрь энергетики ДРСК подключили к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Дальнего Востока.

Среди наиболее крупных присоединений - ПС 110 кВ Маслозавод с ЛЭП 110 кВ для электроснабжения маслоэкстракционного завода «Амурский» ТОСЭР «Белогорск», технологическое присоединение завода «Русский минтай», являющегося резидентом ТОР «Надеждинский». В Хабаровском крае среди наиболее крупных объектов к сетям компании присоединены – реконструированный открытый бассейн и дополнительное бизнес-пространство в Хабаровске. В ЕАО подключен к сетям энергокомпании жилищный комплекс «Дальграфит».

В Южной Якутии в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» филиал обеспечил присоединение четырёх строительных площадок в посёлке Нижний Куранах и г. Алдане, а также многоквартирный жилой дом в г. Томмоте. В селе Большой Хатыми к сетям компании подключена линия освещения на федеральной трассе «Лена».

В настоящее время 100 % всех заявок на техприсоединение в компанию направляются в электронном виде, что значительно снижает сроки заключения договоров. С момента вступления в силу нового порядка технологического присоединения к электросетям энергопринимающих устройств, количество заявок, поданных через личный кабинет ДРСК, выросло почти в четыре раза. В 2020 году, за два месяца с момента вступления в силу закона, было подано 2729 заявок, а за аналогичный период 2019 года - 586.

Стоит отметить, что ДРСК постоянно работает над повышением доступности услуг и напоминает, что с 1 июля 2020 года заявки на подключение энергопринимающих устройств до 150 кВт от юридических и до 15 кВт от физических лиц принимаются только через личный кабинет на сайте ДРСК – http://utp.drsk.ru/. Теперь все этапы работ по техпресу проходят в электронном документообороте.