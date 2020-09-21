Главой Центра стратегических разработок стал Владислав Онищенко, ранее занимавший пост руководителя Аналитического центра при правительстве России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦСР.



В соответствии с решением совета, он сменил на этом посту Александра Синицына, который продолжит работать в качестве советника председателя совета ЦСР.



Онищенко заявил, что фонд ЦСР продолжит заниматься «исследованиями и аналитической деятельностью на ключевых направлениях социально-экономической политики государства».



ЦСР также нацелен на развитие сотрудничества с Минэкономразвития, чтобы вместе оказывать максимальное экспертное содействие правительственным структурам, добавил он.



С августа 2018 года по январь 2020 года Владислав Онищенко занимал возглавлял Аналитический центр при правительстве России, до этого он пять лет был первым заместителем руководителя. Он также занимался проектной деятельностью по заказам аппарата правительства и министерств в России и странах СНГ. После ухода с поста главы центра Онищенко его возглавил Константин Калинин, который был замначальника управления ФСО.

Владислав Онищенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

