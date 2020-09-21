18 сентября 2020 г. по инициативе Российского национального комитета МИРЭС состоялась первая встреча национальных комитетов стран БРИКС Мирового энергетического совета в формате видеоконференции.

Встреча проходит в продолжение договорённостей министров энергетики стран БРИКС по развитию взаимодействия в рамках Платформы энергетических исследований БРИКС, а также с целью создания механизма консультаций между представителями БРИКС в международных органах и форумах, занимающихся вопросами энергетики.

В работе видеоконференции приняли участие представители всех национальных комитетов МИРЭС из стран объединения БРИКС. Во встрече также приняли участие представители Бразилии.

С приветственным словом и презентацией деятельности Энергоплатформы в 2020 году под председательством России в БРИКС выступила заместитель Директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства Минэнерго России Ольга Юдина.

«Комплементарность энергетических стратегий стран БРИКС является важной составляющей энергодиалога стран «пятерки». Надеемся на активное участие национальных комитетов стран БРИКС в деятельнсоти Энергоплатформы» - отметила она.

В ходе видеоконференции исполнительный директор РНК МИРЭС Андрей Логаткин обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия национальных комитетов МИРЭС стран «пятёрки» в части обеспечения объективной оценки энергетического потенциала стран объединения, что нашло поддержку со стороны партнеров по БРИКС.

В завершение встречи Ольга Юдина пригласила национальные комитеты МИРЭС принять участие в презентации первых исследований Платформы энергетических исследований БРИКС, которая состоится 15 октября 2020 г. в Москве.