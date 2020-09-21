Муниципальное предприятие Нижнего Новгорода "Инженерные сети" планирует заключить энергосервисный контракт на модернизацию системы городского наружного освещения, следует из документации на сайте госзакупок РФ.

На открытом конкурсе планируется выбрать исполнителя для выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на территории города. Так, победитель должен будет заменить 65,213 тыс. светильников на энергоэффективные светодиодные, модернизировать 925 шкафов управления наружным освещением и установить программно-аппаратный комплекс АСКУЭ/АСУНО.

Согласно условиям конкурса, необходимо обеспечить снижение потребления электроэнергии наружным освещением Нижнего Новгорода не менее чем на 60% при выполнении нормативных требований по уровню освещённости улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также планируется добиться единообразия наружного освещения на улицах, площадях и дворовых территориях по цветовой температуре, за исключением выделения пешеходных переходов. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть выполнены не позднее 1 июля 2021 года (включительно).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,503 млрд рублей. Экономия расходов заказчика на поставку энергетических ресурсов в денежном выражении должна составить не менее 60%, или 2,102 млрд рублей. Источник финансирования - субсидия из бюджета Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта.

Заявки на участие принимаются до 9 октября, рассмотрение вторых частей заявок с окончательным предложением по цене - 22 октября.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ