«Россети Центр Белгородэнерго» завершило первый этап создания цифровых районов электрических сетей на базе Белгородского, Валуйского и Яковлевского РЭС. В районах внедрена система дистанционного управления 37 воздушными линиями 6-10 кВ, питающими 59 населенных пунктов с численностью населения порядка 37 тысяч человек.

В рамках построения активно-адаптивной сети на ЛЭП установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения в автоматическом режиме, без участия оперативного персонала, будут находить и выделять требуемый участок сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

В частности, в Белгородском районе полностью автоматизированы участки сети в районе сел Таврово, Никольское, Веселая Лопань и Стрелецкое, где расположены большие массивы ИЖС, а также центральная районная больница, котельные, школы, детские сады и водозаборные скважины. Участок в районе села Веселая Лопань, помимо социальных объектов, питает детский социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья и крупные птицеводческие комплексы. В общей сложности в районе на 15 линиях установлено 32 реклоузера, 42 разъединителя с моторным приводом и 43 индикатора короткого замыкания с возможностью непрерывного отслеживания параметров электроэнергии, функциями самодиагностики и мониторинга качества электроснабжения потребителей.

В Яковлевском районе автоматизировано 17 воздушных линий 6-10 кВ, питающих более 30 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, котельные, ФАПы, а также пять крупных объектов агропромышленного комплекса района общей потребляемой мощность более 10 МВт.

В Валуйском районе энергетики автоматизировали пять протяженных и энергонасыщенных участков сети 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение 22 населенных пунктов Уразовского, Казинского, Мандровского сельских поселений с численностью свыше пяти тысяч человек, а также школ, больниц, детских садов, предприятий, котельных, узлов связи и водозаборов.

«Цифровые технологии значительно ускорят ликвидацию повреждений на линиях. Более того, для большей части потребителей аварийные отключения останутся незамеченными, так как интеллектуальное оборудование мгновенно переведет их на другой источник питания, — подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. — Это повысит качество и надежность электроснабжения, а энергетикам даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии».

Напомним, Белгородский, Валуйский и Яковлевский районы (наряду с Борисовским РЭС и Белгородскими электрическими сетями) являются пилотными площадками по реализации проекта «Цифровой РЭС» на территории Белгородской области. В проект интегрированы мероприятия по внедрению комплексной системы энергомониторинга с устройствами телеметрии, 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения и ряд других передовых технологий и автоматизированных систем.