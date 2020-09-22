22 сентября 2020 года энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Для выполнения этих плановых мероприятий энергоблок был отключен от сети с 04 августа 2020 года.

Напомним, что в 2020 году исполнилось 40 лет с тех пор, как энергоблок № 3 впервые был включен в сеть и начал выработку электроэнергии. В настоящий момент энергоблок имеет лицензию на эксплуатацию до 2025 года, ведутся работы по подготовке к продлению срока его эксплуатации до 2040 года.

В рамках этой подготовки в прошедший профилактический ремонт энергоблока выполнена модернизация на участке 180 метров одного из циркуляционных технических водоводов: методом релайнинга («труба в трубе») внутрь существующего водовода уложена труба из стеклопластика.

Необходимость модернизации трубопроводов системы технического водоснабжения пояснил заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Белоярской АЭС Пётр Говоров:

«Такое условие выдвинул генпроектант для продления ресурса циркводоводов до 2040 года. Это одна из работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 3 с 2025 до 2040 года. Модернизация циркводоводов будет продолжена в периоды следующих плановых ремонтов энергоблока».

С этими же целями на самом энергоблоке внутри напорных циркводоводов, подводящих воду непосредственно к конденсаторам турбин, нанесено специальное антикоррозионное покрытие.

Также на энергоблоке № 3 в прошедший профилактический ремонт были выполнены другие плановые работы: замена композитных швов на парогенераторе № 5, капитальный ремонт турбогенератора № 4, капитальный и текущий ремонт насосного оборудования и арматуры, и т.д. Своевременные планово-предупредительные ремонты способствуют надёжной и безопасной работе оборудования энергоблока, а значит - бесперебойному обеспечению потребителей электрической энергией.