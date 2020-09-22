Бурятская ТОР "Селенгинск" получит дальневосточные преференции

Территория опережающего развития (ТОР) "Селенгинск", которая была создана в Бурятии на основе моногорода, преобразована с учетом дальневосточных преференций. Постановление правительства РФ опубликовано в понедельник.

"Селенгинск" станет 22-й дальневосточной ТОР в ведении Минвостокразвития. Ранее такой статус получила забайкальская ТОР "Краснокаменск", которая изначально тоже создавалась на основе моногорода.

"Правительство РФ постановляет преобразовать территорию опережающего социально-экономического развития "Селенгинск" в соответствии со статьей 3 федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", - говорится в документе.

Статья 3 предусматривает, что подобные режимы создаются на 70 лет по решению правительства. Сейчас все такие ТОР расположены на Дальнем Востоке и в Арктике и находятся в ведении Минвостокразвития. Создание территорий опережающего развития в моногородах регулируется отдельной статьей закона.

Согласно принятому постановлению, границы ТОР "Селенгинск" будут определяться по территории городского поселения "Селенгинское". Минимальный объем капитальных вложений резидентов должен составлять 500 тыс. рублей. Компании, которые получили статус резидентов ранее, сохранят его и смогут пользоваться льготами до окончания действия соглашений об осуществлении деятельности.

ТОР позволяют инвесторам упрощенно проходить административные процедуры, получать налоговые льготы, преференции по строительству инфраструктуры за счет бюджета, есть возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирования ставок по кредитам. Специальные инвестрежимы в ДФО создаются на 70 лет, в моногородах - на 10 с возможностью продления. Резиденты дальневосточных ТОР могут воспользоваться поддержкой институтов развития макрорегиона.