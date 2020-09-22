Правительство Российской Федерации приняло постановление «Об утверждении правил формирования и ведения классификатора строительной информации».



Постановление подготовлено Минстроем России во исполнение поручения Президента Российской Федерации о переходе в целях модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования и применения типовых моделей системы управления в первоочередном порядке в социальной сфере. Документ также решает задачи национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по обеспечению правовых основ управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования.



Классификатор строительной информации обеспечит качественный информационный обмен инженерными данными между участниками инвестиционно-строительных проектов, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

«Классификатор строительной информации – это, по сути, единый цифровой язык, который обеспечит обмен данными между информационными системами и позволит однозначно идентифицировать строительные элементы в информационной модели на всем протяжении жизненного цикла объекта. Отдельно необходимо сказать, что КСИ послужит основой для перевода нормативной технической документации в машиночитаемый формат», - сказал Дмитрий Волков.

Принятое постановление установило следующие правила формирования и ведения классификатора строительной информации:

формируется и ведется с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации;

размещается в общем доступе в сети «Интернет» с возможностью выбора версии классификатора за отчетный период;

актуализируется не менее четырех раз в год;

изменяется по заявкам федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.



Работа классификатора будет гармонизирована с действующими общероссийскими и отраслевыми классификаторами, содержащими строительную информацию. Гармонизация и интеграция КСИ с имеющимися отраслевыми информационными системами позволит систематизировать огромный пласт информации, используемой в строительной отрасли.



Запуск классификатора запланирован на декабрь 2020 года.