22–24 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме эксперты Фонда «Сколково» обсудят развитие отрасли в условиях глобальной декарбонизации. В работе форума участвуют 23 резидента «Сколково», из которых 13 представляют на официальном стенде Инновационного центра свои новейшие разработки.

23 сентября с 14:30 до 16:00 Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович примет участие в панельной дискуссии «Нефтегазодобывающие компании в условиях возрастающей экологической ответственности». Дискуссия станет продолжением серии круглых столов экологической программы GreenTech Startup Booster, которая разделена на шесть тематических блоков: снижение негативного воздействия на воду, воздух и землю, чистая энергия, мониторинг окружающей среды, а также человек и окружающая среда. Будет доступна онлайн-трансляция дискуссии.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»:

«Для Фонда “Сколково” экология – одно из приоритетных направлений работы. Сегодня повышение экологической ответственности, минимизация ущерба окружающей среде – не просто требование рынка. Это задача, стоящая перед всеми: государством, наукой и бизнесом. Мы надеемся, что “зеленые” технологии, предложенные стартапами на конкурс GreenTech Startup Booster, будут поддержаны и внедрены лидерами нефтегазового рынка. Мы верим, что, только объединив усилия, сможем перейти к “зеленой” экономике».

В рамках Форума состоится питч-сессия нескольких экологических стартапов «Сколково»:

«БиоМикроГели» – энергоэффективные экологичные средства на основе микрогелей полисахаридов для ликвидации аварийных разливов нефти на поверхности и в толще воды;

– энергоэффективные экологичные средства на основе микрогелей полисахаридов для ликвидации аварийных разливов нефти на поверхности и в толще воды; «ННТЦ» – модуль учета выбросов парниковых газов на высокоинтегрированной системе симулятора технологических процессов на нефтегазодобывающем предприятии;

– модуль учета выбросов парниковых газов на высокоинтегрированной системе симулятора технологических процессов на нефтегазодобывающем предприятии; «ВДК» – установка, позволяющая в кратчайшие сроки обеспечить выпуск достаточного количества высокоэффективного дезинфектанта;

– установка, позволяющая в кратчайшие сроки обеспечить выпуск достаточного количества высокоэффективного дезинфектанта; «ДИСТИЛИУМ» – проект регенерации нефтешламов и других вязких нефтепродуктов с получением исходных компонентов.

В ходе выступлений компании представят свои решения экспертному совету, в который входят представители нефтегазовых и сервисных компаний. Победитель будет автоматически включен в топ-50 одобренных проектов для экологической программы.

Онлайн-трансляция питч-сессии будет доступна после регистрации: https://oilgasforum.ru/online/registration-full/

На официальном стенде «Сколково» лучшие разработки для нефтегазовой отрасли представят резиденты Фонда, в том числе: