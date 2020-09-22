21 сентября 2020 года генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев сделал доклад на пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ, открывшейся в Вене (Австрия).

В своем выступлении он подчеркнул, что в непростые времена пандемии и вызванного ею экономического кризиса «атомная энергетика в очередной раз продемонстрировала свою стабильность, экологичность, безопасность и экономичность». И МАГАТЭ в этой ситуации «показало, что является эффективной и востребованной международной организацией. Опираясь на свои уникальные компетенции, Агентство оперативно организовало поставки современного оборудования для диагностики коронавируса странам, которые остро в этом нуждались. Россия тоже не осталась в стороне и оказала финансовую поддержку».

Алексей Лихачев отметил, что в России работа атомной отрасли также прошла испытание коронавирусом.

«И мы его выдержали с честью: за время эпидемии ни одна наша стройка не остановилась. Не только в стране, но и за рубежом. В августе второй блок Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 был выведен на минимальный уровень мощности. Идет также строительство двух энергоблоков по инновационному проекту ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2. Пользуясь случаем, поздравляю белорусских партнеров с состоявшимся в августе началом этапа физического пуска Островецкой АЭС. Это первая станция с реактором ВВЭР-1200 поколения 3+ за пределами России», - сказал он.

Глава Росатома упомянул также сдачу в мае в промышленную эксплуатацию единственной в мире плавучей атомной станции (ПАТЭС) с двумя реакторами малой мощности.

«ПАТЭС в Певеке демонстрирует уникальные возможности использования плавучих энергоблоков в удаленных и труднодоступных районах. Сооружение энергоблоков малой мощности в ближайшие годы может положить начало новой эпохе в мировой атомной отрасли. В этой связи предлагаю провести под эгидой МАГАТЭ актуализацию существующих международных норм и правил применительно к атомным станциям малой мощности. Начало работе по исследованию роли малой энергетики было положено в рамках международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам ИНПРО, которому в этом году исполняется 20 лет».

Он также отметил, что эта Генеральная конференция проходит в год празднования 75-летия российской атомной отрасли.

«Все эти годы мы работаем над решением глобальных задач. Миссия Росатома – «Высокие технологии – на службу людям». Наша работа – это повышение качества жизни людей и в конечном итоге – вклад в устойчивое развитие человечества. Мы строим АЭС в России и за рубежом, развиваем неэнергетические направления и ядерную науку, помогаем странам овладевать высокими технологиями и создавать ядерную инфраструктуру».

Алексей Лихачев отметил, что в России была разработана комплексная программа развития атомной науки и технологий, которая является одним из национальных проектов.

«Указ о ней уже подписан Президентом Российской Федерации. Наши приоритеты в среднесрочном горизонте – это двухкомпонентная атомная энергетика; замкнутый топливный цикл; АЭС малой и средней мощности; плазменные технологии и термоядерный синтез. Уверен, что если мы и в дальнейшем сохраним принципы партнерства, профессионализма, доверия, не допустим политизации атомной отрасли – то мы справимся со всеми вызовами. Ключевое условие этой работы – объединение усилий всех заинтересованных сторон в различных форматах взаимовыгодного сотрудничества при центральной роли МАГАТЭ. Со своей стороны от имени и по поручению руководства страны подтверждаю, что Россия и дальше будет поддерживать Агентство по всем направлениям».

Полностью видеозапись доклада можно посмотреть на сайте МАГАТЭ.