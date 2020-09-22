Инвестиции в экономику Тюменской области в случае успешной реализации программы инвестиционного развития региона составят 323,6 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор на XI Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ).

"Согласно программе [инвестиционного развития], объем инвестиций в 2020 году при ее успешной реализации составит 323,6 млрд рублей, в 2021 - 364 млрд рублей. Данные статистики за I полугодие 2020 года показывают рост инвестиций порядка 109% к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он.

Моор отметил, что среди отраслей с наибольшим инвестиционным потенциалом в регионе выделены направления, в которых сложились условия для кластерного развития или запуска крупных якорных проектов с господдержкой. Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций, по словам губернатора, являются нефтесервисное оборудование и услуги, нефтехимия и переработка полимеров, лесопромышленный комплекс, туризм, агропромышленный комплекс и добыча нефти.

"Пандемия коронавирусной инфекции усугубила сложившийся тренд на высокую волатильность и неопределенность. Эта ситуация может затормозить экономическое развитие региона. И в этой связи необходимость диверсификации и усиления собственной производственной базы в различных отраслях - одна из приоритетных задач региона на ближайшие пять лет", - резюмировал Моор.

О ТНФ

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.

XI Тюменский нефтегазовый форум проходит с 22 по 24 сентября при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и правительства Тюменской области. Генеральным информационном партнером форума выступает ТАСС.

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Фото: © Пресс-служба губернатора Тюменской области