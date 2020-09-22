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Компания "Рукабель" спешит сообщить о новом сайте компании

Компания Рукабель спешит сообщить о новом сайте компании

22 сентября 2020, 17:23
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Компания «Рукабель» спешит сообщить о новом сайте компании www.rucabel.ru

Обновления были глобальные и касались не только дизайна, но и функционала сайта. Мы постарались сделать наш новый сайт максимально удобным и информативным, чтобы вы могли быстро ‒ найти всю интересующую вас информацию в полном объеме.  

Мы еще над ним трудимся: добавляем новые рубрики, статьи, новые марки кабеля, делаем его более информативным.  Если у Вас возникли пожелания или полезные советы по дизайну или функционалу сайта, пожалуйста сообщите нам.

Наша компания уже успела зарекомендовать себя как надежного и ответственного поставщика сертифицированной кабельно-проводниковой продукции. Сотрудничая с нами, Вы всегда можете рассчитывать на индивидуальный подход, удобный сервис и приемлемые цены.

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