Компания «Рукабель» спешит сообщить о новом сайте компании www.rucabel.ru

Обновления были глобальные и касались не только дизайна, но и функционала сайта. Мы постарались сделать наш новый сайт максимально удобным и информативным, чтобы вы могли быстро ‒ найти всю интересующую вас информацию в полном объеме.

Мы еще над ним трудимся: добавляем новые рубрики, статьи, новые марки кабеля, делаем его более информативным. Если у Вас возникли пожелания или полезные советы по дизайну или функционалу сайта, пожалуйста сообщите нам.



Наша компания уже успела зарекомендовать себя как надежного и ответственного поставщика сертифицированной кабельно-проводниковой продукции. Сотрудничая с нами, Вы всегда можете рассчитывать на индивидуальный подход, удобный сервис и приемлемые цены.